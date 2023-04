Caso plusvalenze | Paratici si appella alla Fifa contro la squalifica

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Sul caso #plusvalenze, #Allegri oggi: 'Sono vicende politiche... giudiziarie...'. Politiche prima, detto non a caso - CB_Ignoranza : Grande giornata ieri nella capitale, con la procura federale e la guardia di finanza che hanno fatto irruzione nell… - Aurora70033912 : RT @LeonettiFrank: Paratici fa ricorso alla Fifa contro l'estensione della squalifica per il caso Plusvalenze - LeonettiFrank : Paratici fa ricorso alla Fifa contro l'estensione della squalifica per il caso Plusvalenze - Occe64 : RT @CalcioFinanza: Fabio #Paratici presenta ricorso alla #FIFA contro l'estensione della squalifica per il caso plusvalenze -

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 L'ormai ex direttore sportivo di Juventus e Tottenham Fabio Paratici propone ricorso contro la squalifica per il, prima emessa dalla FIGC e poi recepita anche dalla FIFA, che lo dovrebbe inibire al lavoro di direttore sportivo per 30 mesi. La sentenza di inibizione è successiva alle vicende ...La Federcalcio ha inflitto all'ex dirigente della Juventus 30 mesi di inibizione nell'ambito del processo sul. In attesa dell'esito del ricorso che sarà esaminato il 19 aprile dal ...L'iniziativa di Fabio Paratici, ex dirigente di Juventus e Tottenham, dopo la squalifica per ilSecondo quanto riportato da Sky Sports, Fabio Paratici ha presentato ufficialmente ricorso alla Fifa dopo la decisione di estendere a livello globale l'inibizione di 30 mesi inflitta ...

Caso plusvalenze, Paratici fa ricorso alla FIFA contro l'estensione della squalifica Tutto Juve

Parole al veleno in un momento della stagione già di per sé molto delicato, con i quarti di Europa League alle porte (giovedì a Torino si gioca l’andata contro lo Sporting Lisbona) e in attesa di una ...Il dirigente al momento ha lasciato il Tottenham in attesa che la giustizia emetta i verdetti definitivi LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - ...