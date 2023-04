(Di martedì 11 aprile 2023) FabiosiCommissione Disciplinare delladi due anni e mezzo stabilita dCorte d’Appello FIGC per il, sanzione estesa a livello mondiale dstessaqualche settimana fa. Come riporta il Daily Mail, l’ex dirigente della Juventus ha deciso di prendersi un congedo dal Tottenham, dove ricopre il ruolo di direttore generale, in attesa dell’udienza del Collegio di Garanzia, che esaminerà il suo ricorso, il prossimo 19 aprile. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Sul caso #plusvalenze, #Allegri oggi: 'Sono vicende politiche... giudiziarie...'. Politiche prima, detto non a caso - CB_Ignoranza : Grande giornata ieri nella capitale, con la procura federale e la guardia di finanza che hanno fatto irruzione nell… - sportface2016 : Caso plusvalenze, i media inglesi rivelano: #Paratici si appella alla FIFA contro l'inibizione - JuventvsNews : RT @CalcioFinanza: Fabio #Paratici presenta ricorso alla #FIFA contro l'estensione della squalifica per il caso plusvalenze - GabboJFC1897 : RT @DiMarzio: #Paratici squalificato: presentato ricorso alla #FIFA -

...prendere le distanze da quella che potrebbe essere una sonora sconfitta della Procura visto che con l'avvicinarsi della fatidica data del 19 aprile sono in molti a pensare che il...IlGonçalo Ramos agita il Benfica a poche ore dalla sfida di Champions con l'Inter . Ieri Sky ... Il Benfica è una fabbrica disane. Scova potenziali giocatori forti, li lancia ad alto ...... vuole essere neutrale e la sua decisione non è segnale di nessuna presa politica a favore della Juventus, mentre il quadro delle posizioni è vario perché c'è chi spera che ilsi ...

Paratici fa ricorso alla Fifa contro l'estensione della squalifica per il caso plusvalenze Sky Sport

L'ex dirigente della Juve è stato fermato per 30 mesi dalla FIGC per il caso plusvalenze e il provvedimento è stato esteso a livello globale L'ex dirigente della Juve è stato fermato per 30 mesi dalla ...Il centrocampista potrebbe lasciare la Lazio per circa 40 milioni di euro, una somma importante che il club potrà permettersi di spendere soltanto in caso di qualificazione ... in corso (oltre al ...