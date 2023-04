Caso Orlandi | il “procuratore” vaticano | “Non nasconderemo nulla | il Papa vuole piena verità”

(Di martedì 11 aprile 2023) Città del– “SulFrancesco e il Segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, vogliono che emerga lasenza riserve”. A dirlo è il Promotore di Giustizia della Città del, il professor Alessandro Diddi, affermato penalista e docente di procedura penale, che intervista dal Corriere della Sera, spiega come si sta muovendo la giustizia di Oltretevere dopo la riapertura delle indagini (leggi qui). “Francesco mi ha investito del ruolo di capo di questo delicatissimo Ufficio, che sto riorganizzando anche grazie all’aiuto di due magistrati ordinari e due applicati – continua Diddi -. Tra i fascicoli ereditati dal mio predecessore, il professor Gian Piero Milano, ve ne era uno contenente una serie di denunce della famiglia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : Caso Orlandi, il promotore di Giustizia della Santa Sede Diddi ha fatto sapere che sia il Pontefice che il segretar… - rapisardandrea1 : Papa Francesco apre la nuova inchiesta riguardante il caso di Emanuela Orlandi, affidate le indagini al Procuratore… - CorriereCitta : Papa Francesco, aperta ufficialmente l’inchiesta sul caso Orlandi: affidate le indagini al procuratore Alessandro D… - liviofiorillo : RT @TgLa7: Caso Orlandi, il promotore di Giustizia della Santa Sede Diddi ha fatto sapere che sia il Pontefice che il segretario di Stato P… - pellecchiaale83 : RT @TgLa7: Caso Orlandi, il promotore di Giustizia della Santa Sede Diddi ha fatto sapere che sia il Pontefice che il segretario di Stato P… -

Richiesta respinta: anche Agca è ritenuto 'soggetto inattendibile' per aver reso piu' volte dichiarazioni sul, sia pubbliche che in sede processuale, che si sono rivelate 'infondate' e '...'Sulpapa Francesco e il Segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, vogliono che emerga la verità senza riserve', ha confermato in un'intervista al 'Corriere della Sera' il ...Roma, 11 apr. SulPapa Francesco e il Segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, vogliono che emerga la verita' senza riserve. Il desiderio e la volonta' ferrea del Papa e del Segretario di Stato ...

La scomparsa di Emanuela Orlandi e il Papa che «vuole la verità»: parla il promotore di giustizia del Vaticano Open

Papa Francesco vuole arrivare alla verità sul caso riguardante Emanuela Orlandi, in una sparizione che getta ambiguità all’interno dei salotti vaticani. Infatti, come denunciato dalla stessa famiglia ...“Sul caso Orlandi papa Francesco e il Segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, vogliono che emerga la verità senza riserve“, ha confermato in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ il ...