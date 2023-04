Caso Orlandi, il Papa: "Voglio la verità". Nuovi indizi dopo 40 anni (Di martedì 11 aprile 2023) Su Emanuela Orlandi questa volta il Vaticano fa sul serio e Papa Francesco ha dato un ordine preciso: "Il mondo ci guarda, adesso Voglio la verità". Il Caso è stato affidato al procuratore del Vaticano Alessandro Diddi. "Papa Francesco - spiega Diddi al Corriere della Sera - mi ha investito del ruolo di capo di questo delicatissimo Ufficio, che sto riorganizzando anche grazie all’aiuto di due magistrati ordinari e due applicati. Tra i fascicoli ereditati dal mio predecessore, il professor Gian Piero Milano, ve ne era uno contenente una serie di denunce della famiglia Orlandi relative alla scomparsa di Emanuela. Al fine di fare definitiva chiarezza sulla vicenda, nel gennaio di quest’anno ho ricevuto dal Papa l’incarico di occuparmi del ... Leggi su affaritaliani (Di martedì 11 aprile 2023) Su Emanuelaquesta volta il Vaticano fa sul serio eFrancesco ha dato un ordine preciso: "Il mondo ci guarda, adessola". Ilè stato affidato al procuratore del Vaticano Alessandro Diddi. "Francesco - spiega Diddi al Corriere della Sera - mi ha investito del ruolo di capo di questo delicatissimo Ufficio, che sto riorganizzando anche grazie all’aiuto di due magistrati ordinari e due applicati. Tra i fascicoli ereditati dal mio predecessore, il professor Gian Piero Milano, ve ne era uno contenente una serie di denunce della famigliarelative alla scomparsa di Emanuela. Al fine di fare definitiva chiarezza sulla vicenda, nel gennaio di quest’anno ho ricevuto dall’incarico di occuparmi del ...

