Caso Emanuela Orlandi | l’avvocato della famiglia | “Ora saltino fuori i dossier”

(Di martedì 11 aprile 2023) “Abbiamo depositato una memoria, il Pm sta facendo il suo lavoro, credo che siano in una fase di approfondimento di questa memoria edocumentazione rilasciata in precedenza”. È quanto ha dettoLaura Sgrò, rilasciando in serata alcune dichiarazioni mentre il fratello di, la cittadina vaticana scomparsa 40 anni fa, si trovava ancora a colloquio con il promotore di giustizia vaticano, Alessandro Diddi. Il fratello di, Pietro, è stato sentito come in qualità di testimone dal promotore di giustizia vaticano DiddiSgrò ha riferito che Pietro, come era stato annunciato nei giorni scorsi, ha incontrato oggi in Vaticano Diddi in qualità di “testimone”, “per questo la mia presenza non è ...