Caso Emanuela Orlandi | il fratello Pietro | Vaticano disponibile a fare chiarezza VIDEO

(Di martedì 11 aprile 2023) C'era molta attesa attorno all'incontro chee il suo legale Laura Sgrò hanno avuto inquesto pomeriggio all'Ufficio del Promotore di Giustizia con Alessandro Diddi. Un incontro sollecitato da tempo daldi, la 15enne figlia del commesso della Prefettura della Casa pontificia scomparsa in circostanze misteriose il 22 giugno 1983. Il colloquio è durato oltre sette ore su quello che è diventato uno dei maggiori casi irrisolti della storia italiana e vaticana, e sul quale ildella ragazza misteriosamente scomparsa ha sempre sostenuto che Oltretevere c'è ancora chi conosce la verità.

Tutto a un tratto la magistratura vaticana ha deciso di contribuire alla (impossibile) soluzione del caso di Emanuela Orlandi, scomparsa da 40 anni. Per la prima volta infatti il fratello di Emanuela, ...Per la prima volta il fratello di Emanuela Orlandi, Pietro, insieme all'avvocato Laura Sgrò, ha incontrato in Vaticano il promotore di giustizia Alessandro Diddi, che alla ...