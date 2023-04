(Di martedì 11 aprile 2023) C'era molta attesa attorno all'incontro che Pietroe il suo legale Laura Sgrò hanno avuto in Vaticano questo pomeriggio all'Ufficio del Promotore di Giustizia con Alessandro Diddi. Un incontro sollecitato da tempo dal fratello di, la 15enne figlia del commesso della Prefettura della Casa pontificia scomparsa in circostanze misteriose il 22 giugno 1983. Il colloquio è durato oltre sette ore su quello che è diventato uno dei maggiori casi irrisolti della storia italiana e vaticana, e sul quale il fratello della ragazza misteriosamente scomparsa ha sempre sostenuto che Oltretevere c'è ancora chi conosce la verità.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : Caso Orlandi, il promotore di Giustizia della Santa Sede Diddi ha fatto sapere che sia il Pontefice che il segretar… - Ariel48536344 : RT @LaNotiziaTweet: Caso #EmanuelaOrlandi, l'avvocato della famiglia: 'Ora saltino fuori i dossier. Abbiamo depositato una memoria. Il Pm v… - ziamaruska : RT @SkyTG24: Caso Emanuela Orlandi, depositata memoria. L'avvocato: 'Dossier saltino fuori' - LaNotiziaTweet : Caso #EmanuelaOrlandi, l'avvocato della famiglia: 'Ora saltino fuori i dossier. Abbiamo depositato una memoria. Il… - fcolarieti : Caso Emanuela Orlandi, l'avvocato della famiglia: 'Ora saltino fuori i dossier. Abbiamo depositato una memoria. Il… -

leggi ancheOrlandi, morto agente Sisde che partecipò a prime indagini FOTOGALLERY Ansa/Ipa Continua gallery %s Foto rimanenti CronacaOrlandi, dalla scomparsa alle indagini: ...Oggi, quando il fratello diPietro Orlandi è entrato in Vaticano su convocazione del promotore di giustizia vaticano Alessandro Diddi, la sensazione era che si stesse facendo un passo in ......Laura Sgrò,mentre era in corso l'incontro tra Pietro Orlandi e il Promotore di giustizia del Vaticano suldella scomparsa della sorellanel lontano 1983. Il legale ha apprezzato le ...

Caso Emanuela Orlandi, il fratello Pietro dal promotore di giustizia in Vaticano: «Oggi è il grande giorno» Corriere Roma

Il fratello di Emanuela Orlandi, Pietro, è stato sentito come in qualità di testimone dal promotore di giustizia vaticano Diddi. “Abbiamo depositato una memoria, il Pm sta facendo il suo lavoro, credo ...L’avvocato della famiglia: sentito come testimone. Un colloquio di 7 ore con il promotore di giustizia che ha riaperto l’inchiesta ...