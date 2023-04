Casini gufa Schlein | “Se abolisci le correnti ecco cosa ti succederà” Futuro nefasto

Leggi su iltempo

(Di martedì 11 aprile 2023) Un avvertimento da chi di leader della politica ne ha visti tanti. Nel corso della puntata dell'11 aprile di Agorà, il programma televisivo mattutino di Rai3 condotto da Monica Giandotti, è ospite Pierferdinando. L'ex presidente della Camera, eletto in Parlamento con un seggio della sinistra, si è avventurato in una profezia su Ellye sul nuovo corso del Partito Democratico: “Stimo, è una una donna in gamba, e le auguro ogni bene. Ma quanto all'abolizione delle, ricordo che non c'è stato segretario della Democrazia Cristiana che non abbia messo al primo punto della sua agenda l'abolizione delle... E ai segretari della Dc non è andata benissimo. Mi auguro vada meglio a lei.ha vinto facendo appello alle forze più dinamiche della sinistra. ...