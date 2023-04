Casamicciola | Lacco Ameno e Forio | firmate tre ordinanze per accelerare la ricostruzione pubblica

(Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: 5 minutiTrespeciali, in deroga di diverse disposizioni di legge, per dare un concreto e decisivo avvio allapost sisma nei tre Comuni diTerme,colpiti dal terremoto del 2017 nell’isola di Ischia. I provvedimenti, firmati oggi dal Commissario Straordinario, Giovanni Legnini, e inviati nella stessa giornata alla Corte dei Conti per il previsto controllo di legittimità, finanziano integralmente 20 progetti, di cui 10 a, 6 ae 4 aper un importo complessivo di circa 90 milioni di euro. In particolare, gli interventi riguardano tutti i 9 edifici scolastici danneggiati dal terremoto per ...

CASAMICCIOLA, LACCO AMENO E FORIO: TRE ORDINANZE PER ... Isolaverdetv

