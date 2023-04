Casal di Principe, 18enne spara tra la folla in piazza per festeggiare la Pasqua (Di martedì 11 aprile 2023) Casal di Principe. sparare tra la folla per festeggiare la Pasqua. Lo ha fatto un 18enne di Casal di Principe, ora denunciato per porto abusivo di oggetti atti a offendere e procurato allarme. Sabato sera si è recato in piazza Villa, a Casal L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 11 aprile 2023)dire tra laperla. Lo ha fatto undidi, ora denunciato per porto abusivo di oggetti atti a offendere e procurato allarme. Sabato sera si è recato inVilla, aL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

