Cartoni per gettare la carta, ecco dove prenderli (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Si chiama InCartoniAMO LA carta ed è il progetto di recupero virtuoso del cartone, nato dalla collaborazione d U.Di.Con, Salerno Pulita, Comieco e Comune di Salerno. Per 5 domeniche successive, i volontari di U.Di.Con stazioneranno all'esterno di altrettanti supermercati della città di Salerno distribuendo ai cittadini che si recheranno al market per effettuare la loro spesa i Cartoni che i responsabili delle attività commerciali metteranno a disposizione. Il progetto ha una doppia importante valenza. In primis consentire ai cittadini di rispettare il nuovo regolamento di Salerno Pulita che prevede il conferimento di carta e cartone solo in buste di carta o scatole di cartone. Attraverso questa iniziativa, i salernitani avranno dunque la possibilità di procurarsi ...

