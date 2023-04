Carlo Cracco, ristorante in Galleria a Milano in rosso: cifre da capogiro (Di martedì 11 aprile 2023) Personaggi tv. Non ci sono buone notizie per Carlo Cracco. Cinque anni di attività, ma alla fine il segno è rosso. Il ristorante del noto chef in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano fa registrare un nuovo anno difficile, benché lui si sia guadagnato negli ultimi tempi una stella Michelin. Secondo quanto riferisce Affari Italiani, Cracco avrebbe debiti per diversi milioni di euro. leggi anche: Carlo Cracco, il prezzo del suo uovo di Pasqua è da urlo leggi anche: Carlo Cracco appare dimagrito a “Che tempo che fa” Problemi di bilancio per Carlo Cracco: il suo ristorante nella Galleria Vittorio Emanuele II a ... Leggi su tvzap (Di martedì 11 aprile 2023) Personaggi tv. Non ci sono buone notizie per. Cinque anni di attività, ma alla fine il segno è. Ildel noto chef inVittorio Emanuele II afa registrare un nuovo anno difficile, benché lui si sia guadagnato negli ultimi tempi una stella Michelin. Secondo quanto riferisce Affari Italiani,avrebbe debiti per diversi milioni di euro. leggi anche:, il prezzo del suo uovo di Pasqua è da urlo leggi anche:appare dimagrito a “Che tempo che fa” Problemi di bilancio per: il suonellaVittorio Emanuele II a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... s02526371 : @judytono3 La Carlo Cracco in gonnella,dove ha il ristorante questa tizia a Medjugorie? - msn_italia : Carlo Cracco, i debiti choc del ristorante in Galleria a Milano. «In 5 anni persi 4,6 milioni di euro» - michelenizza1 : Carlo Cracco, i debiti choc del ristorante in Galleria a Milano. «In 5 anni persi 4,6 milioni di euro» - LucaGr1970 : @CieloGore104 Sei il Carlo Cracco della stupidità... -