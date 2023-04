Carburanti, sale prezzo benzina oggi in Italia: gasolio stabile (Di martedì 11 aprile 2023) Roma, 11 apr. (Adnkronos) - Salgono i prezzi medi della benzina oggi, stabili quelli del gasolio. I giorni di Pasqua sono passati così sulla rete Carburanti in Italia. Sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi registriamo qualche aggiustamento al ribasso sul gasolio, i cui effetti sulle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa dovrebbero vedersi da domani. Quotazioni invariate per mancanza di rilevazioni per le festività. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati del gasolio, Q8 di 0,5 cent. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) Roma, 11 apr. (Adnkronos) - Salgono i prezzi medi della, stabili quelli del. I giorni di Pasqua sono passati così sulla retein. Sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi registriamo qualche aggiustamento al ribasso sul, i cui effetti sulle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa dovrebbero vedersi da domani. Quotazioni invariate per mancanza di rilevazioni per le festività. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati del, Q8 di 0,5 cent. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri ...

