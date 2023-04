Capello | «Milan-Napoli? Senza Osimhen la sfida è in equilibrio | 50 e 50»

(Di martedì 11 aprile 2023) Il Messaggero intervista Fabio. Il tema è il ritorno di Lazio e Roma nelle prime posizioni della classifica di Serie A, insieme alattribuisce gran parte dei meriti ai due rispettivi allenatori, Maurizio Sarri e José Mourinho. «Il merito è soprattutto di Sarri e Mourinho, due allenatori di grande esperienza e personalità che hanno capito quali rose hanno in mano e ora riescono a farle rendere al massimo. Il segreto di entrambe è che non prendono molti gol e questo è sinonimo di organizzazione, sacrificio e lavoro». In particolare,si dice sorpreso dalla Lazio. «A livello difensivo sono diventati veramente molto bravi e questo non era scontato all’inizio del campionato. Se avete tempo, andatevi a rivedere come difendevano ad agosto e come lo fanno oggi. I calciatori sono sempre gli ...

Roma, Capello sulla permanenza di Mou: "È ancora giovane per tornare ad alti livelli" TUTTO mercato WEB

