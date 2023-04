Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Capello: '#Inter? Tutti la danno per morta ma è la più forte dopo il #Napoli. #Cassano, perché mettersi contro… - LALAZIOMIA : Capello: 'Inter? Tutti la danno per morta ma è la più forte dopo il Napoli. Cassano, perché mettersi contro Mou?' - secco1389 : @PIEMME979 @wazzaCN @_nonsonostatoio Oggi ho dovuto sentire. De Zerbi? Meglio Thiago Motta. Più pronto. È un tifoso… - LeoCanino81 : @ValePieraccini @marca Juventus il club col maggior numero di rappresentanti (3) Zidane, Ancelotti, Capello Insieme… - totofaz : @il_prof_13 Il problema (di Motta come di qualunque allenatore in ascesa) è che tra tutte le Big, l'Inter è la più… -

... Anna Billò In studio: Alessandro Costacurta, Fabio, Paolo Condò e Esteban Cambiasso. Mario ... diretta su NOW e Sky Go Collegamenti alternati in diretta con i seguenti campi: Benfica vs: ...In studio confermati Fabio, Alessandro Costacurta, Paolo Condò e, martedì, Esteban Cambiass ... Diretta Gol su Sky Sport 251 ore 21.00: Benfica -su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky ......in queste ore vedeaccendere le luci con i due campioni sul calcio italiano alla vigilia del ritorno delle coppe europee. Coppe in cui l'Italia porta sei squadre ai quarti: Milan,e ...

Porto-Inter, Capello esalta Onana: "Parate da grande portiere". VIDEO Sky Sport

Lazio e Roma sono rispettivamente seconda e terza in classifica, in attesa di capire quale saranno le sorti della Juventus; in un’intervista rilasciata a Il Messaggero, Fabio Capello ha commentato ...Fabio Capello, oggi apprezzato e autorevole commentatore di Sky ... «Penso che sia una situazione legata a questa stagione. L’Inter, ad esempio, è la squadra più forte che c’è in Italia dopo il Napoli ...