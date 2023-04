Capello e la Champions | “Inter data morta | può sorprendere Tra Napoli e Milan…”

(Di martedì 11 aprile 2023) In vista dell'andei quarti di finale diLeague, l'ex storico mister Fabioha detto la sua sulle squadre italiane.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Milannews24_com : Capello: «#MilanNapoli? Ecco chi sono i giocatori decisivi» - Salvato95551627 : RT @cn1926it: #Capello: “#MilanNapoli potrà essere decisa da due fattori chiave” - Milannews24_com : #Capello sicuro ??? Ecco le possibilità del #Milan in #Champions ???? - serieApallone : Milan-Napoli, Capello: «Favorita? Dipende da ...»: Le parole di Fabio Capello, ex allenator...... leggi di più sul… - cn1926it : #Capello: “#MilanNapoli potrà essere decisa da due fattori chiave” -

... poi sarà tempo di Napoli e Milan, una contro l'altra nell'andata dei quarti di finale diLeague. A parlare delle sfide europee è stato a Il Messaggero Fabio. "Sono curioso di ...1 La stagione è entrata nel momento clou e ad analizzarla ci ha pensato Fabio. Tra Serie A eLeague , l'ex allenatore e ora opinionista ha parlato a ' Il Messaggero '. Ecco le sue parole. ROMANE - ' Roma e Lazio in alto come nei primi anni 2000 Senza ...Non crede ad un'Inter che faccia da agnello sacrificale inFabio. Intervistato da Il Messaggero l'ex tecnico dice I grandi giocatori, dice, fanno ancora la differenza.

Champions, Capello: "Se non gioca Osimhen è 50-50. Il Napoli ha un punto debole..." Milan News

Questa sera toccherà all'Inter contro il Benfica, poi sarà tempo di Napoli e Milan, una contro l'altra nell'andata dei quarti di finale di Champions League ... Passando poi alla gara tra Napoli e ...Fabio Capello, ex tecnico del Milan, è stato intervistato dai colleghi de Il Messaggero in merito - tra le altre cose - alla sfida di Champions League Milan-Napoli. Il parere dell'allenatore è netto: ...