Cantina&Cultura, appuntamento con Pippo Zarrella mercoledì 12. (Di martedì 11 aprile 2023) Continua Cantina&Cultura , il format voluto da Cantina Verace (via Antonio Maria De Luca 4, Salerno) per unire cultura ed eccellenze enogastronomiche del territorio. Cantina Verace, come suggerisce il ... Leggi su gazzettadisalerno (Di martedì 11 aprile 2023) Continua Cantina&Cultura , il format voluto da Cantina Verace (via Antonio Maria De Luca 4, Salerno) per unire cultura ed eccellenze enogastronomiche del territorio. Cantina Verace, come suggerisce il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... kazyalenski : DIDCI MINUTI CHE ERO SCEsa in CANTINA CON MIO PADRE STO CESSO VA IN LIVE - Since_in_1981 : @myway273 @__inborderline Dei millemila like presi da gente che lo mette a te e subito dopo allo scaldabagno che st… - Ipertesa : Ritrovate ora in cantina?? Bourgogne 2016 e Bordeaux 2012. E chi si ricordava di averle! Sono quasi astemia.Non capi… - Marik06491764 : @LukeDuke1268 @G23Mld Tipo chi seppellisce milioni di euro in contanti in giardino o in cantina? - ernestolamatta : Visita in cantina del corso di avvicinamento al vino di Pompei Ristorante Pompeo Magno, presso Feudi di San Gregori… -