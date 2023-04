Cannes 2023: quali film saranno presentati al prossimo festival? (Di martedì 11 aprile 2023) Cannes 2023: c’è grande attesa per la selezione del 76 festival di Cannes che verrà annunciata giovedi’ 13 aprile. A un mese dal via alla competizione, il delegato generale Thierry Frèmaux svelerà i nomi. Cannes 2023: quali film e star vedremo? Come già scritto in precedenza, sono state annunciate ufficialmente le presenze di star del cinema, come Martin Scorsese, con “Killers of the Flower Moon”, e di Leonardo DiCaprio e Robert de Niro. E, dopo Tom Cruise lo scorso anno per “Top Gun”, un altro veterano dei blockbuster, Harrison Ford, sarà a Cannes, per la quinta parte della saga, “Indiana Jones e il quadrante del destino”. A Cannes si assisterà anche a un grande ritorno: quello di Johnny Depp reduce dalla ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 11 aprile 2023): c’è grande attesa per la selezione del 76diche verrà annunciata giovedi’ 13 aprile. A un mese dal via alla competizione, il delegato generale Thierry Frèmaux svelerà i nomi.e star vedremo? Come già scritto in precedenza, sono state annunciate ufficialmente le presenze di star del cinema, come Martin Scorsese, con “Killers of the Flower Moon”, e di Leonardo DiCaprio e Robert de Niro. E, dopo Tom Cruise lo scorso anno per “Top Gun”, un altro veterano dei blockbuster, Harrison Ford, sarà a, per la quinta parte della saga, “Indiana Jones e il quadrante del destino”. Asi assisterà anche a un grande ritorno: quello di Johnny Depp reduce dalla ...

