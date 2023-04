Cane contro Gatti, la sfida | video (Di martedì 11 aprile 2023) Il Cane, un esemplare di Cavalier King, rimane qualche momento a fissare imperterrito il gruppo di 8 Gatti, i quali rimangono immobili e fissi a loro volta, studiando la scena, pronti a mettersi sulla difensiva o a passare all'attacco. Qualche scintilla aleggia nell'aria. Leggi su panorama (Di martedì 11 aprile 2023) Il, un esemplare di Cavalier King, rimane qualche momento a fissare imperterrito il gruppo di 8, i quali rimangono immobili e fissi a loro volta, studiando la scena, pronti a mettersi sulla difensiva o a passare all'attacco. Qualche scintilla aleggia nell'aria.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JJ1897JJ : RT @annamariamoscar: ALLORA!!! E' INUTILE CHE ORA CI SI ACCANISCA CONTRO CHI E' SCHIFATO DAL CRIMINE (NON E' L'UNICO) COMMESSO CONTRO IL C… - GoinaFabrizio : RT @annamariamoscar: ALLORA!!! E' INUTILE CHE ORA CI SI ACCANISCA CONTRO CHI E' SCHIFATO DAL CRIMINE (NON E' L'UNICO) COMMESSO CONTRO IL C… - CoalitionPets : RT @annamariamoscar: ALLORA!!! E' INUTILE CHE ORA CI SI ACCANISCA CONTRO CHI E' SCHIFATO DAL CRIMINE (NON E' L'UNICO) COMMESSO CONTRO IL C… - realmikysette : RT @annamariamoscar: ALLORA!!! E' INUTILE CHE ORA CI SI ACCANISCA CONTRO CHI E' SCHIFATO DAL CRIMINE (NON E' L'UNICO) COMMESSO CONTRO IL C… - DipRoss : RT @annamariamoscar: ALLORA!!! E' INUTILE CHE ORA CI SI ACCANISCA CONTRO CHI E' SCHIFATO DAL CRIMINE (NON E' L'UNICO) COMMESSO CONTRO IL C… -