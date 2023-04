Cancelo può tornare alla Juventus? Il sogno (quasi) impossibile (Di martedì 11 aprile 2023) Un mercato estivo in cui la Juventus dovrà essere grande protagonista; il sogno dei bianconeri potrebbe essere il ritorno di Cancelo. Nella prossima sessione estiva di mercato, la Juventus dovrà essere grande protagonista per tornare a dominare il campionato ed essere grande protagonista a livello europeo. Allegri può contare su una rosa di assoluto valore ma il tecnico bianconero ha bisogno di puntellare la sua squadra con qualche innesto di qualità; sono diversi i giocatori che sta monitorando la società bianconera e tra questi sembra esserci la possibilità di un clamoroso ritorno. Cancelo (LaPresse)Stiamo parlando di Cancelo; il portoghese è in forza al Bayern Monaco e ha un diritto di riscatto fissato a settanta milioni di euro; cifra veramente ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 11 aprile 2023) Un mercato estivo in cui ladovrà essere grande protagonista; ildei bianconeri potrebbe essere il ritorno di. Nella prossima sessione estiva di mercato, ladovrà essere grande protagonista pera dominare il campionato ed essere grande protagonista a livello europeo. Allegri può contare su una rosa di assoluto valore ma il tecnico bianconero ha bidi puntellare la sua squadra con qualche innesto di qualità; sono diversi i giocatori che sta monitorando la società bianconera e tra questi sembra esserci la possibilità di un clamoroso ritorno.(LaPresse)Stiamo parlando di; il portoghese è in forza al Bayern Monaco e ha un diritto di riscatto fissato a settanta milioni di euro; cifra veramente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiaGianmarco : Cancelo guardiolesco si accentra sulla linea di Goretzka. Sebbene l'immagine sembri estremamente caotica tutto è in… - CalderaroFlavio : @Laudantes E aveva ragione, Cancelo non può fare il terzino - rjollat : @Laudantes si ma cancelo ci può anche stare, iling non mi sembra avere nulla per fare la mezz’ala - CalcioNapoli24 : - neuerxv : Cancelo sinceramente hai rotto il c4zz0 che non ti si può lasciare in panchina che piangi come un bambino mamma mia -