Campionato | spazio ai recuperi

(Di martedì 11 aprile 2023) Foto da pagina Facebook Vicenza Calcio FemminileIn programma ci sono ancora idicon due sfide in calendario dal 7 al 8 aprile prima di riprendere il prossimo turno di Serie C nel weekend successivo le festività pasquali. Si comincia oggi con Portogruaro-Meran Women che giocherà alle ore 19.00 (Arbitro Vailati di Crema), a cui seguirà sabato 8 Vicenza-Padova (ore 15.30, Raineri di Como). Consulta qui il pdf CU 73 – Messaggio augurale del Presidente LND Giancarlo Abete;di Serie C: variazioni al programma gare (119 KB) Fonte articolo e foto: calciofemminile.lnd.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dinamo_sassari : Professionista esemplare, si è ritagliato uno spazio di grande considerazione all'interno del roster biancoblu. Fis… - the1gameaddict1 : RT @Giampaolesimo: Popolo della Serie B, qui è il vostro Capitano del Cosenza che vi parla (o vice Venezia, fate voi tanto conto meno di ze… - sportli26181512 : Zaccagni e un equivoco con la Nazionale che va risolto al più presto: Zaccagni e un equivoco con la Nazionale che v… - Giampaolesimo : Popolo della Serie B, qui è il vostro Capitano del Cosenza che vi parla (o vice Venezia, fate voi tanto conto meno… - El_Principe22_ : RT @aceinibitore: Le 2 milanesi sono totalmente alla frutta che c'è uno spazio aperto insieme, i coglioni ( del campionato) camminano insie… -

... ma molte persone, perché penso che non molte persone vedano ilrusso o il georgiano. Ora penso che sia una delle tre, quattro migliori ali del mondo. Quando gli dai loper giocare ...Ampioanche agli itinerari e ai percorsi tematici di più giorni oltre alle specifiche ... Moto GP, Internazionali di tennis) e deldi calcio. A ciò, si aggiunge la consueta ...In tutti e tre i match coach Manojlovic ha dato largoa tutti gli effettivi della rosa, in ... Ottima anche la prova offerta dagli atleti impiegati stabilmente nelNazionale di Serie ...

Campionato: spazio ai recuperi Lega Nazionale Dilettanti

Un altro oriundo per la Nazionale italiana di Roberto Mancini. Il commissario tecnico azzurro, infatti, sarebbe intenzionato a pescare ancora dai campionati esteri dopo aver dato spazio a Retegui, ...Il Tirreno dedica uno spazio per elogiare l'ottimo momento della difesa viola ... i viola sono la quinta miglior difesa in campionato. Italiano infatti è riuscito a migliorare quegli errori che , ad ...