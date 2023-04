Campania: Ruotolo (Pd), 'no a terzo mandato De Luca, c'è bisogno di cambiamento' (Di martedì 11 aprile 2023) Roma, 11 apr. (Adnkronos) - “Io sono contro il familismo, De Luca pone il tema del terzo mandato ma io credo ci sia bisogno di cambiamento. Io sono per il no al terzo mandato ma poi sarà il partito nazionale a decidere”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il neo membro della segreteria Pd Sandro Ruotolo, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) Roma, 11 apr. (Adnkronos) - “Io sono contro il familismo, Depone il tema delma io credo ci siadi. Io sono per il no alma poi sarà il partito nazionale a decidere”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il neo membro della segreteria Pd Sandro, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

