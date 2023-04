(Di martedì 11 aprile 2023) Ha collaborato per pochi giorni, ha ritrattato tutto, non si è più pentito, ma ha deciso di leggere e di studiare. In carcere ha completato la scrittura della sua tesi autobiografica in...

Camorra, laurea e Corano in cella: la seconda vita del killer ilmattino.it

Ha collaborato per pochi giorni, ha ritrattato tutto, non si è più pentito, ma ha deciso di leggere e di studiare. In carcere ha completato la scrittura della sua tesi autobiografica ...Il ras del clan Polverino, Alessandro Brunitto, esponente di spicco della cosca egemone tra Marano e Quarto, si è laureato in carcere. Brunitto è il cognato di Giuseppe Simioli, collaboratore di ...