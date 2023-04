Camminare fa bene: un toccasana per il corpo e la mente (Di martedì 11 aprile 2023) Chi ben comincia è a metà dell’opera, dice l’antico adagio. E se cammina fa anche meglio, potremmo aggiungere. A portata di tutti, gratuita, non necessita di attrezzature particolari, ma produce grandissimi benefici. Camminare, soprattutto a passo sostenuto, è un grande aiuto. Soprattutto nei Paesi occidentali, dove il benessere diffuso ha provocato come effetto collaterale un’ampia sedentarizzazione delle abitudini, con effetti nefasti sull’umore e sulla salute di tutti noi. Tanto che in Canada, il governo, ha deciso di correre ai ripari, promuovendo una massiccia campagna per incentivare uno stile di vita fisicamente attivo, presentandolo come garanzia di una vecchiaia sana e felice, contrapposta a una terza età gravemente penalizzata dalla malattia e dalla sofferenza. Al netto dello stile ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 11 aprile 2023) Chi ben comincia è a metà dell’opera, dice l’antico adagio. E se cammina fa anche meglio, potremmo aggiungere. A portata di tutti, gratuita, non necessita di attrezzature particolari, ma produce grandissimifici., soprattutto a passo sostenuto, è un grande aiuto. Soprattutto nei Paesi occidentali, dove ilssere diffuso ha provocato come effetto collaterale un’ampia sedentarizzazione delle abitudini, con effetti nefasti sull’umore e sulla salute di tutti noi. Tanto che in Canada, il governo, ha deciso di correre ai ripari, promuovendo una massiccia campagna per incentivare uno stile di vita fisicaattivo, presentandolo come garanzia di una vecchiaia sana e felice, contrapposta a una terza età gravepenalizzata dalla malattia e dalla sofferenza. Al netto dello stile ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luce_news : Camminare fa bene: un toccasana per il corpo e la mente - xmewampi : dio come mi fa male sto piede polizia ??? cioè alla fine nemmeno è gonfiato e non stanno comparendo lividi né nulla… - figaadomicilio : e non mi importa se non mi ami più e non mi importa se non mi vuoi bene dovrò soltanto reimparare a camminare, se non ci sei tu - vinylandcoffeee : non m'importa se non mi ami più e non m'importa se non mi vuoi bene, dovrò soltanto reimparare a camminare - CeciaS1 : @IlMarmotta @Moonlightshad1 Ma tutto bene? Come puoi preservare i boschi senza i suoi abitanti?vai a camminare al p… -