Camera | misure a sostegno di acquisto luce e gas

ROMA – Mercoledì 12 aprile, presso l'Aula della Commissione Affari sociali della Camera, le Commissioni riunite Finanze e Affari sociali, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto riguardante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, svolgono le seguenti audizioni: ore 9 Associazione italiana ospedalità privata (Aiop) e Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani-Emergenza area critica (Aaroi-Emac); ore 9.30 Associazione ricercatori in sanità-Italia (Arsi) e FederSpecializzandi; ore 10 Organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Ugl. Alle ore 15, presso l'Aula della Commissione Finanze, in videoconferenza, ci sarà invece l'audizione del direttore dell'Agenzia ...

