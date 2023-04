Cambio pneumatici 2023 | quando sostituire con gomme estive | regole

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 11 aprile 2023) Il 15 maggio il termine ultimo per non rischiare la multa fino a 1.700 euro Conto alla rovescia per ildegli. La legge prevede che dal 15 aprileè possibileleinvernali con quelle, anche se c’è tempo fino al 15 maggio per la sostituzione. E’ importante sapere che chi ha optato per l’acquisto dei4 stagioni può infatti circolare sulle strade per tutto l’anno con le stesse. Dal 15 aprile cade anche l’obbligo di avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli (catene), sulle strade in cui tale obbligo è stato esplicitamente segnalato. In alcune regioni o province autonome con condizioni climatiche particolarmente rigide il periodo nel quale vige l’obbligo delle dotazioni invernali può essere però ...