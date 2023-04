Cambio pneumatici 2023, quando si passa alle gomme estive: regole e date (Di martedì 11 aprile 2023) Via le gomme invernali: tra pochi giorni scatta l’obbligo per gli automobilisti di passare dagli pneumatici invernali a quelli estivi. Per non incorrere in sanzioni è fondamentale rispettare le norme del Codice della Strada e quindi effettuare il Cambio gomme, facendo montare quelle estive, più adatte alle temperature calde dei mesi in arrivo. Cambio pneumatici, le date 2023 La legge prevede che dal 15 aprile 2023 è possibile sostituire le gomme invernali con quelle estive, anche se c’è tempo fino al 15 maggio per la sostituzione (si tratta del mese di deroga concesso sia all’inizio che alla fine delle due finestre, quella estiva e quella ... Leggi su quifinanza (Di martedì 11 aprile 2023) Via leinvernali: tra pochi giorni scatta l’obbligo per gli automobilisti dire dagliinvernali a quelli estivi. Per non incorrere in sanzioni è fondamentale rispettare le norme del Codice della Strada e quindi effettuare il, facendo montare quelle, più adattetemperature calde dei mesi in arrivo., leLa legge prevede che dal 15 aprileè possibile sostituire leinvernali con quelle, anche se c’è tempo fino al 15 maggio per la sostituzione (si tratta del mese di deroga concesso sia all’inizio che alla fine delle due finestre, quella estiva e quella ...

