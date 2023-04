Cambio gomme, dal 15 aprile si passa alle estive. Occhio alle multe (Di martedì 11 aprile 2023) Dal 15 aprile scatta l'obbligo per gli automobilisti di cambiare le gomme invernali con quelle estive. Esiste comunque un mese di tolleranza Leggi su ilgiornale (Di martedì 11 aprile 2023) Dal 15scatta l'obbligo per gli automobilisti di cambiare leinvernali con quelle. Esiste comunque un mese di tolleranza

Dal 15 aprile il cambio gomme stagionale Cambio stagionale delle gomme: sabato 15 aprile, è la data da segnare sul calendario. Da sabato infatti è consentito permutare i pneumatici invernali co n quelli estivi . Cambio gomme, come fare Fino al 15 aprile molti tratti stradali lungo tutto lo stivale sono oggetto di ordinanze che prevedono l'obbligo di dotazioni invernali, dal 15 ottobre, appunto al 15 aprile. Cambio gomme 2023: dal 15 aprile un mese di tempo per mettere le estive È un obbligo previsto dal Codice della Strada, tanto quanto l'obbligo di montare gomme invernali nella brutta stagione. La sanzione amministrativa in caso di mancato adempimento dell'obbligo prevede ...