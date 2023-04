Cambiasso | «Le squadre italiane erano piene di opportunità agli ottavi | ora sono piene di obblighi»

(Di martedì 11 aprile 2023) Esteban, ex centrocampista dell’Inter, ha parlato a Sky Sport dei prossimi match dellein Champions Esteban, ex centrocampista dell’Inter, ha parlato a Sky Sport. PAROLE – «Ledi, oradi, dopo il sorteggio. Il cammino da quella parte del tabellone mette pressioni, visto che arrivare fino in fondo è possibile. Questo è un fattore da non sottovalutare. Credo nell’Inter, pensare che il Benfica non abbia occasioni è impossibile, dovranno essere bravi i nerazzurri». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Cambiasso subito in panchina: l'ex eroe del Triplete potrebbe essere vicinissimo a firmare come allenatore. La notizia spiazza ...In terra greca Cambiasso è stato molto amato e, nonostante non abbia alcuna esperienza da allenatore, il suo nome si fa strada per prendere le redini della squadra del Pireo.