Cambiasso | «Benfica-Inter | racconto un aneddoto! Mourinho…»

(Di martedì 11 aprile 2023) Esteban, negli studi di Sky Sport, ha parlato a proposito dell’fra poco in campo contro il Porto per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League CRUCIALE – Queste le parole di: «Pensare che ilnon avrà occasioni è impossibile. Speriamo che Onana possa determinare. Mi ricordo l’amichevole col, soprattutto per il pre-partita. Mourinho mi chiese ” I rigori li tiri?” Io risposi “Sì, ma l’ultimo ho fatto piangere 35 milioni di Argentini”. Lui mi rispose “E vuoi che quello sia l’ultimo ricordo legato ad un rigore? Non li tirerai più?”. Da lì ho tirato quel giorno, poi nella prima partita ufficiale di Mourinho in Supercoppa. Lo devo ringraziare, mi ha fatto passare un blocco. Me la ricordo bene quella partita.».-News - Ultime ...

Benfica-Inter, dove vedere la partita di Champions in tv e streaming: gli orari Sky Sport

