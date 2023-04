Camavinga | «Con Tchouaméni non siamo rivali Se è più bravo di me | gioca lui»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 11 aprile 2023) La carriera di Eduardoavanza a tempo di record. Nel 2023 il centrocampista è diventato una delle rivelazioni del Real Madrid, e ha ottenuto la convocazione in Nazionale per Qatar 2022. Un’ascesa repentina se consideriamo che il franco-angolano è un classe 2002 e che, solo due anni fa,va nel Rennes e aveva appena una presenza con la Francia. In un’intervista a RMC Sport, il madridista ha passato in rassegna la situazione attuale della sua squadra, partendo dal ruolo che vuole per lui Carlo Ancelotti. «Adesso mi mette a sinistra e non mi chiede di fare gol, ma di restare a centrocampo per aiutare la squadra. Poi, visto che in attacco abbiamo tantitori di qualità, penso che il mio ruolo sia quello di inquadrare il centrocampo e rimanerci per aiutare la difesa, anche se devo proiettarmi in attacco. Abbiamo molti ...