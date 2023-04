Calo demografico, ecco il piano del Governo: 1,5 miliardi per “welfare aziendale” e nuovo congedo parentale (Di martedì 11 aprile 2023) Governo a lavoro per rilanciare la natalità e il sostegno alle famiglie con figli, anche di fronte al Calo demografico italiano culminato nel 2022 nel record negativo di appena 392mila nuove nascite. La legge di Bilancio ha già stanziato 1,5 miliardi di euro per diverse misure come l’implementazione di consultori e welfare aziendale, oltre al bollino rosa per le imprese che rispettano la parità di genere, ad esempio non penalizzando carriera e occupazione delle donne e delle mamme. Tra gli obiettivi c’è anche quello di arrivare entro la legislatura a potenziare l’assegno unico per i figli rendendolo universale, ovvero farne un diritto sganciato dal reddito dei genitori e dunque dall’Isee. “La lotta all’emergenza demografica è una priorità assoluta”. Non usa giri di parole la ministra ... Leggi su tpi (Di martedì 11 aprile 2023)a lavoro per rilanciare la natalità e il sostegno alle famiglie con figli, anche di fronte alitaliano culminato nel 2022 nel record negativo di appena 392mila nuove nascite. La legge di Bilancio ha già stanziato 1,5di euro per diverse misure come l’implementazione di consultori e, oltre al bollino rosa per le imprese che rispettano la parità di genere, ad esempio non penalizzando carriera e occupazione delle donne e delle mamme. Tra gli obiettivi c’è anche quello di arrivare entro la legislatura a potenziare l’assegno unico per i figli rendendolo universale, ovvero farne un diritto sganciato dal reddito dei genitori e dunque dall’Isee. “La lotta all’emergenza demografica è una priorità assoluta”. Non usa giri di parole la ministra ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IGuastafeste : RT @ebreieisraele: #ElonMusk fotografa il problema del calo demografico in #Italia e allora pensi beh allora l'avranno capita? No, attaccan… - qvantis : RT @ebreieisraele: #ElonMusk fotografa il problema del calo demografico in #Italia e allora pensi beh allora l'avranno capita? No, attaccan… - ebreieisraele : #ElonMusk fotografa il problema del calo demografico in #Italia e allora pensi beh allora l'avranno capita? No, att… - PippoTurchese : @Skywalk59735517 @OrtisDante1265 @putino non solo, ma dettare la politica estera , con un esercito (che costa un mu… - DestSociale : RT @AdrianoScianca: Non perdetevi il nuovo numero della rivista del Fatto. Si parlerà di come avere un bambino sia una sciagura e poi, camb… -