Per chi non è impegnato negli esami di Stato la fine delle attività dell'anno2022/23 si avvicina. Riepiloghiamo le date di rientro dalla vacanze di Pasqua: Abruzzo: 12 aprile Basilicata: ...

Calendario scolastico, in Sicilia si ritornerà il 13 settembre: ecco tutte le date per il nuovo anno Orizzonte Scuola

L’anno scolastico 2023/2024 in Sicilia partirà mercoledì 13 settembre 2023 e si chiuderà sabato 8 giugno 2024. Lo stabilisce un decreto dell’assessorato regionale dell’Istruzione che riguarda tutte le ...È ufficiale: per l’anno scolastico 2023/24 la scuola in Sicilia inizierà ... Parzialmente diverso, invece, il calendario per le scuole dell’infanzia della Sicilia, per le quali le attività educative ...