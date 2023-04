Calendario Champions League 2023 oggi: orari 11 aprile, tv, streaming, programma Canale 5, Sky e Infinity (Di martedì 11 aprile 2023) Si alza ufficialmente il sipario sugli attesissimi quarti di finale della Champions League 2023. Questa sera, martedì 11 aprile, si inizierà con le prime due sfide. Alle ore 21.00, infatti, vedremo in campo Benfica-Inter e Manchester City-Bayern Monaco, due scontri tutt’altro che scontati che ci regaleranno subito grandissimo spettacolo. All’Estadio Da Luz di Lisbona, vedremo in campo i padroni di casa lusitani (che hanno eliminato il Brugge in scioltezza) contro i nerazzurri allenati da mister Simone Inzaghi che, invece, hanno piegato il Porto negli ottavi di finale. La squadra portoghese ha dimostrato di essere davvero pericolosa con grande intensità e qualità, per cui l’Inter dovrà assolutamente dare il massimo sin dal primo appuntamento di questa sfida. Dal Da Luz all’Etihad Stadium di Manchester, nel quale ... Leggi su oasport (Di martedì 11 aprile 2023) Si alza ufficialmente il sipario sugli attesissimi quarti di finale della. Questa sera, martedì 11, si inizierà con le prime due sfide. Alle ore 21.00, infatti, vedremo in campo Benfica-Inter e Manchester City-Bayern Monaco, due scontri tutt’altro che scontati che ci regaleranno subito grandissimo spettacolo. All’Estadio Da Luz di Lisbona, vedremo in campo i padroni di casa lusitani (che hanno eliminato il Brugge in scioltezza) contro i nerazzurri allenati da mister Simone Inzaghi che, invece, hanno piegato il Porto negli ottavi di finale. La squadra portoghese ha dimostrato di essere davvero pericolosa con grande intensità e qualità, per cui l’Inter dovrà assolutamente dare il massimo sin dal primo appuntamento di questa sfida. Dal Da Luz all’Etihad Stadium di Manchester, nel quale ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Inzaghi: 'Cosa mette di più l'Inter in Champions? Direi solo il risultato. Meritavamo di vincere contro Fiorentina… - Cucciolina96251 : RT @GiuliaLoglisci_: ???#Inzaghi: 'Cosa mette di più l'#Inter in Champions? Direi solo il risultato. Meritavamo di vincere contro Fiorentina… - FredricMassara : RT @marifcinter: #Inzaghi: 'Cosa mette di più l'Inter in Champions? Direi solo il risultato. Meritavamo di vincere contro Fiorentina, Juven… - noiverinteristi : Inzaghi: 'Cosa mette di più l'Inter in Champions? Direi solo il risultato. Meritavamo di vincere contro Fiorentina,… - Cosma74 : RT @marifcinter: #Inzaghi: 'Cosa mette di più l'Inter in Champions? Direi solo il risultato. Meritavamo di vincere contro Fiorentina, Juven… -