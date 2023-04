Calenda contro Renzi sul partito unico che rischia di saltare: “Se ha cambiato idea, lo dica. Attacchi personali dei suoi dirigenti su di me” (Di martedì 11 aprile 2023) Sono già alle accuse reciproche di voler far saltare tutto, di essere i responsabili dell’eventuale fallimento del partito unico centrista. E alla fine di una giornata di nervosismo e messaggi fatti filtrare anonimamente, è Carlo Calenda a metterci la faccia parlando direttamente all’altra leadership di Azione-Italia Viva: “C’è un punto fondamentale: abbiamo promesso un partito unico e Renzi su questo non sta rispondendo. Questo non va bene”, afferma a dì Martedì su La7. La fusione che dovrebbe portare – Matteo Renzi dixit il 4 dicembre scorso – il nuovo partito ad essere il più votato alle Europee del 2024 sembra sempre più distante, forse non avverrà mai. Per colpa di chi è il fulcro delle accuse e contraccuse che vanno avanti tra le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) Sono già alle accuse reciproche di voler fartutto, di essere i responsabili dell’eventuale fallimento delcentrista. E alla fine di una giornata di nervosismo e messaggi fatti filtrare anonimamente, è Carloa metterci la faccia parlando direttamente all’altra leadership di Azione-Italia Viva: “C’è un punto fondamentale: abbiamo promesso unsu questo non sta rispondendo. Questo non va bene”, afferma a dì Martedì su La7. La fusione che dovrebbe portare – Matteodixit il 4 dicembre scorso – il nuovoad essere il più votato alle Europee del 2024 sembra sempre più distante, forse non avverrà mai. Per colpa di chi è il fulcro delle accuse e contraccuse che vanno avanti tra le ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Fonte #IV a LaPresse: 'Calenda e Renzi non riescono a stare insieme, secondo me si spacca tutto. Carlo è impazzito… - framarc551 : RT @robertocassone: Nel frattempo i format di La7 e Mediaset stanno mandando in onda palate di merda contro Calenda, Renzi e tutto il #Terz… - danieledv79 : RT @giacomo_81: la situa sul #terzopolo è dovuta ai malumori di #azione, con una parte che vuole occupare il posto di #forzaitalia e quindi… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @VitoCavarretta: @mara_carfagna @CarloCalenda Veramente non si trova una dichiarazione di Renzi contro Calenda a cercarla col lanternino… - tobiamc : RT @VincenzoPuro: @candidoporzus @CarloCalenda @matteorenzi E Renzi cosa ti ha fatto? Dalle sue labbra in questi mesi non è uscita nessuna… -