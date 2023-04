Calciomercato Napoli, per Spalletti un nuovo trequartista: si guarda in casa Brighton (Di martedì 11 aprile 2023) La stagione è fin qui caratterizzata da tanti successi, con un campionato quasi chiuso e dei quarti di Champions League da giocare. Il Napoli affronterà il Milan nella massima competizione europea, in una sfida tutta italiana, ma sta già pianificando la prossima stagione. Il livello raggiunto dai ragazzi di Spalletti consente alla dirigenza di avere molto più appeal per dei possibili nuovi acquisti e Giuntoli sembra essere deciso a sfruttare questo fattore per portare al Maradona dei giocatori importanti. Esultanza Napoli @livephotosport Il Napoli vola trascinata dai suoi campioni come Osimhen e Kvaratskhelia, ma in vista della prossima stagione molti giocatori, grazie alle proprie prestazioni, potrebbero attirare molti club europei e di fronte a certe offerte rifiutare sarebbe difficile. Per questo Giuntoli sta ... Leggi su contropiedeazzurro (Di martedì 11 aprile 2023) La stagione è fin qui caratterizzata da tanti successi, con un campionato quasi chiuso e dei quarti di Champions League da giocare. Ilaffronterà il Milan nella massima competizione europea, in una sfida tutta italiana, ma sta già pianificando la prossima stagione. Il livello raggiunto dai ragazzi diconsente alla dirigenza di avere molto più appeal per dei possibili nuovi acquisti e Giuntoli sembra essere deciso a sfruttare questo fattore per portare al Maradona dei giocatori importanti. Esultanza@livephotosport Ilvola trascinata dai suoi campioni come Osimhen e Kvaratskhelia, ma in vista della prossima stagione molti giocatori, grazie alle proprie prestazioni, potrebbero attirare molti club europei e di fronte a certe offerte rifiutare sarebbe difficile. Per questo Giuntoli sta ...

