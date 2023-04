Calciomercato: Barcellona. Chelsea su Gavi, incontro con l'agente (Di martedì 11 aprile 2023) La trattativa va avanti da settimane, il club londinese lavora anche su Luis Enrique MADRID (SPAGNA) - Il Barcellona rischia di perdere Pablo Martín Paez Gavira, per tutti semplicemente Gavi. Secondo ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 11 aprile 2023) La trattativa va avanti da settimane, il club londinese lavora anche su Luis Enrique MADRID (SPAGNA) - Ilrischia di perdere Pablo Martín Paezra, per tutti semplicemente. Secondo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... calciomercato_m : MERCATO - Barcellona-Messi? Il PSG al lavoro per trattenerlo - sportli26181512 : Caso Negreira anche il Governo contro il Barcellona: Il CSD, il Conesjo Superior de Deportes, l'ente governativo ch… - sportli26181512 : Barcellona, occhi sulla nuova stellina del Betis: Secondo El Chiringuito de Jugones, gli uomini mercato del Barcell… - sportli26181512 : Liga LIVE: Barcellona-Girona alle 21: La 28esima giornata della Liga in Spagna si chiude con il posticipo di Pasque… - sportli26181512 : Roma, 5 anni fa il clamoroso 3-0 al Barcellona: chi è sceso in campo allora, non ha perso tra venerdì e oggi!: Una… -