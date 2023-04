Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AzzurreFIGC : #Nazionale ???? #Italia ?? #Colombia ???? ?? Oggi, ore 16.30 ??? #Roma ?? Amichevole ?? In diretta streaming su ????… - Gazzetta_it : Gol, assist, tenuta fisica: che #Juve sarebbe stata con #Dybala - Paolo_Bargiggia : Un allenatore che rappresenta l'Anti Calcio...Ma vi stupite anche? @juventusfc #Allegri - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Calcio: Roma; spalla lussata per Solbakken, ma niente operazione. Il club sceglie la terapia conservativa #ANSA https://… - CarlaSo89319739 : RT @Gazzetta_it: Gol, assist, tenuta fisica: che #Juve sarebbe stata con #Dybala -

Alla fine il tecnico portoghese resterà a'Questa è una domanda per José non per me. Asi trova bene, al pubblico piace, lo stadio è sempre pieno. A volte sembra insoddisfatto Non vorrei ...Ola Solbakken ha svolto oggi gli accertamenti medici che hanno confermato la lussazione della spalla sinistra riportata in occasione della gara contro il Torino di sabato. La, per ora, ha escluso l'operazione, scegliendo la terapia conservativa. Il calciatore non sarà comunque a disposizione per la gara con l'Udinese di domenica (col Feyenoord non lo sarebbe stato a ...Lo staff medico dellaha scelto di non effettuare un intervento chirurgico, ma procedere con una terapia conservativa . Solbakken effettuerà un nuovo controllo tra due settimane per valutare la ...

Infortunio Solbakken, brutte notizie per la Roma. Ecco quando torna il norvegese RomaToday

Gli olandesi hanno ceduto giocatori di spessore, ma la rifondazione sta valendo il primo posto in Eredivisie. Alla scoperta degli avversari di Europa League ...L’ha sorpresa più la Lazio di Sarri o la Roma di Mourinho «La Lazio ... Ha tecnica, spunti, non ha paura di azzardare la giocata e una capacità di calciare unica. Ogni volta che conclude verso la ...