Calcio: Plusvalenze. Per Paratici ricorso alla Fifa contro squalifica (Di martedì 11 aprile 2023) Il dirigente al momento ha lasciato il Tottenham in attesa che la giustizia emetta i verdetti definitivi LONDRA (INGHILTERRA) - Fabio Paratici, secondo gli inglesi di Sky Sports Uk, ha deciso di ...

Calcio: Plusvalenze. Per Paratici ricorso alla Fifa contro squalifica

La Federcalcio ha inflitto all'ex dirigente della Juventus 30 mesi di inibizione nell'ambito del processo sul caso plusvalenze. In attesa dell'esito del ricorso che sarà esaminato il 19 aprile dal Consiglio di Stato.

Fabio Paratici ha deciso di fare ricorso presso la Fifa contro l'estensione a livello internazionale della squalifica di due anni e mezzo inflittagli in Italia per il caso delle plusvalenze. All'epoca il dirigente del Tottenham lavorava per la Juventus. La pena gli era stata inflitta dalla giustizia sportiva italiana il 20 gennaio scorso, poi la commissione disciplinare della Fifa ha esteso la sanzione a livello mondiale.