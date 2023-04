Calcio: Pioli, 'Napoli grande squadra anche senza Osimhen' (Di martedì 11 aprile 2023) Milano, 11 apr. - (Adnkronos) - "Stiamo parlando di un grandissimo centravanti, ha fatto gol a ripetizione sia in campionato che in Champions. Fino alla partita contro di noi, il Napoli aveva sempre vinto senza Osimhen. Stiamo parlando di una grande squadra che ha tutte le qualità per essere temibile". Lo dice, ai microfoni di Sky Sport, l'allenatore del Milan Stefano Pioli alla vigilia del match d'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) Milano, 11 apr. - (Adnkronos) - "Stiamo parlando di un grandissimo centravanti, ha fatto gol a ripetizione sia in campionato che in Champions. Fino alla partita contro di noi, ilaveva sempre vinto. Stiamo parlando di unache ha tutte le qualità per essere temibile". Lo dice, ai microfoni di Sky Sport, l'allenatore del Milan Stefanoalla vigilia del match d'andata dei quarti di finale di Champions League contro il

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Che bambola! Il #Napoli ormai scudettato di #Spalletti viene letteralmente incartato dal #Milan di #Pioli. Contesta… - SportRepubblica : Pioli: 'Contro il Napoli scenderà in campo tutto San Siro'. Hernandez: 'Il Milan può vincere la Champions' - solonapoli24 : #ChampionsLeague ?????? ? #MilanNapoli ???? Pioli: #Osimhen non convocato?, vantaggio per noi, loro meno forti in profo… - sportli26181512 : Milan-Napoli, Pioli: 'Sfida importante per la storia del club in Europa': Le parole a Sky Sport dell'allenatore ros… - sportface2016 : #MilanNapoli, #Pioli spiega: 'Sognare ci fa bene, con noi scenderà in campo San Siro' -