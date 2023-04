Calcio | Napoli | Osimhen lascia Castel Volturno | non sarà convocato per il Milan

(Di martedì 11 aprile 2023), 11 apr. - (Adnkronos) - Victorhato il ritiro dele noninserito fra i convocati delper l'andata dei quarti di finale di Champions League contro il. Il 24enne nigeriano proverà a recuperare per la gara di ritorno, in programma al Maradona il 18 aprile.

Victor Osimhen non recupera per la sfida d'andata contro il Milan in Champions League: la reazione dei social Ilci ha sperato fino all'ultimo, ma Victor Osimhen non ci sarà per la sfida contro il Milan nei quarti di finale di Champions League. L'attaccante nigeriano ha lasciato il ritiro di Castel ...L'essenziale, argomenta, sarà non snaturare se stessi, a prescindere dalla presenza di Osimhen, il capocannoniere della serie A: "Il, fino al nostro 4 - 0, senza di lui aveva sempre vinto, ha ......

Milan-Napoli, le probabili formazioni: Osimhen non convocato Sky Sport

E venne il giorno del derby d’Italia. Mercoledì a San Siro va in scena l’andata del quarto di finale di Champions League più atteso dalle nostre parti, quello tra Milan e Napoli, che si sfidano per un ...In mezzo confermata la coppia Montoya-Bedoya. Fra i pali una vecchia conoscenza del nostro calcio come Perez Jaramillo che ha vestito le maglie di Fiorentina e Napoli.