Calcio, l’Italia U19 femminile si sveglia troppo tardi e non va all’Europeo. 1-2 contro l’Austria (Di martedì 11 aprile 2023) l’Italia femminile Under 19 non prenderà parte alla fase finale degli Europei Under 19. Una doccia fredda per le ragazze guidate da Selena Mazzantini, che dunque non voleranno in Belgio dal 18 al 30 luglio. Nel proprio girone di qualificazione le Azzurrine, nonostante le due vittorie contro Bosnia e Grecia, nette per giunta (rispettivamente 3-0 e 0-4), si sono posizionate al secondo posto proprio dietro l’Austria, che oggi si è imposta per 1-2 al ‘Silvio Piola’ di Vercelli. Ma ecco di seguito la cronaca del match. ITALIA-AUSTRIA UNDER 19: LA CRONACA DEL MATCH PRIMO TEMPO Calcio d’angolo dopo 1 minuto per l’Austria, spronata da tanti tifosi al seguito: ma non succede nulla di pericoloso. Ritmi compassati nei primi minuti con tanti errori di precisione e impostazione da ambo le parti. ... Leggi su oasport (Di martedì 11 aprile 2023)Under 19 non prenderà parte alla fase finale degli Europei Under 19. Una doccia fredda per le ragazze guidate da Selena Mazzantini, che dunque non voleranno in Belgio dal 18 al 30 luglio. Nel proprio girone di qualificazione le Azzurrine, nonostante le due vittorieBosnia e Grecia, nette per giunta (rispettivamente 3-0 e 0-4), si sono posizionate al secondo posto proprio dietro, che oggi si è imposta per 1-2 al ‘Silvio Piola’ di Vercelli. Ma ecco di seguito la cronaca del match. ITALIA-AUSTRIA UNDER 19: LA CRONACA DEL MATCH PRIMO TEMPOd’angolo dopo 1 minuto per, spronata da tanti tifosi al seguito: ma non succede nulla di pericoloso. Ritmi compassati nei primi minuti con tanti errori di precisione e impostazione da ambo le parti. ...

