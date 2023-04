Calcio | Leicester | Dean Smith è il nuovo allenatore

(Di martedì 11 aprile 2023), 11 apr. - (Adnkronos) -è ildelal posto di Brenda Rodgers., che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023, dovrà provare a salvare le 'foxes', al momento in penultima posizione in Premier League con 25 punti dopo 30 giornate.

Smith prende il posto di Brendan Rodgers, esonerato lo scorso 2 aprile per i risultati non incoraggianti della squadra: a otto giornate dalla fine del campionato il Leicester è 19/mo a due punti dalla salvezza. C'è anche Rafa Benitez in trattativa con il Leicester in cerca del nuovo allenatore. Infatti, il Leicester ha incontrato sia Rafa Benitez che Dean Smith dopo che è saltato l'accordo per prendere Jesse Marsch. Dopo il licenziamento di Brendan Rodgers, si fa largo anche il nome di Rafa Benitez.

(ANSA) - ROMA, 11 APR - Dean Smith, 52 anni, è il nuovo allenatore del Leicester fino al termine della stagione. Lo ha reso noto lo stesso club di Premier league. Smith prende il posto di Brendan ...E per far questo il Leicester ha deciso di affidarsi a Dean Smith ... Nello staff di Smith sarà presente un volto noto del calcio inglese, europeo e mondiale: John Terry. L'ex difensore e capitano del ...