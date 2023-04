Calcio | Koulibaly | ‘è stato difficile ambientarmi al Chelsea ma voglio restare tanti anni’

(Di martedì 11 aprile 2023) Londra, 11 apr. – (Adnkronos) – “So di non essere ancora al 100%, ma penso che sto arrivando al mio solito livello. Ilmi ha dimostrato fiducia nell’ingaggiarmi e ioripagarli restando in questo club peranni”. Lo dice il difensore delKalidounel corso di un’intervista al ‘Times’. “Questo non è sicuramente l’anno che ilsi aspettava da me, ma a volte quando hai grandi cambiamenti, nuovi proprietari e metà della squadra è nuova, tutti devono adattarsi -sottolinea il 31enne senegalese-. All’inizio per me ècambiare paese, spostare tutto dopo otto anni al Napoli”. La stagione negativa dei ‘Blues’ è costata la panchina prima a Thomas Tuchel e poi a Graham Potter. Ora ad allenare i ‘Blues’ c’è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Calcio: Koulibaly 'Voglio ripagare fiducia Chelsea' - Fantacalcio : Koulibaly, nostalgia di Napoli: 'Dura cambiare tutto dopo otto anni' - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Koulibaly 'Voglio ripagare fiducia Chelsea' - sportface2016 : #Chelsea | #Koulibaly: “#Potter mi ha aiutato molto, non è stato facile dopo otto anni al #Napoli” - massimonosenzo1 : RT @tiazorlo: @faberskj @OssimoroJu29ro @Mauallegro La verità è che se chiedi a chi analizza il calcio al di fuori del tifo, sicuramente ad… -

... scrive la Gazzetta, che non hanno fatto rimpiangere nemmeno per un momento totem come, ... Il resto lo ha fatto un insegnante dicome Luciano Spalletti che a 64 anni sta trovando la ...rivela poi di aver mandato un messaggio a Potter: "Mi ha aiutato molto. All'inizio è stato difficile per me cambiare paese e spostare tutto dopo otto anni al Napoli, e posso solo dirgli ...Il difensore del Chelsea Kalidouha concesso un'intervista al Times , parlando della sua avventura londinese: ' Voglio ripagare la fiducia del club e restare qui a lungo . Non sono ancora al 100%, ma pian piano sto tornando ...

Koulibaly, delusione Chelsea: "Dura spostarsi e cambiare tutto dopo 8 anni a Napoli" Eurosport IT

Il tecnico toscano non batteva la Juventus dal successo a domicilio con il Napoli grazie al gol di Kalidou Koulibaly nel 2018-19. Il tabù bianconero non è stato però il solo a cadere nella sfida ...Per quanto riguarda il mercato, intanto, il Chelsea sarebbe disposto a mettere sul piatto il cartellino di Kalidou Koulibaly o quello di Romelu Lukaku per arrivare a Nicolò Barella. Secondo alcuni ...