Calcio | Kim | ' Napoli potrebbe paralizzarsi per lo scudetto'

(Di martedì 11 aprile 2023), 11 apr. - (Adnkronos) - "Lo? Non riesco a immaginarlo, in realtà. Ogni volta che ogni giocatore esce, i fan corrono per scattare una foto, il che mostra quanto sia già emozionata questa città. Credoper lo". Lo dice il difensore del, Kim, in un'intervista al sito dell'Uefa, alla vigilia dei quarti di finale di Champions League contro il Milan. "Abbiamo raggiunto i quarti di finale per la prima volta nella storia del club e stiamo cercando di raggiungere le semifinali, mi sto concentrando su come giocare meglio e impedire agli avversari di segnare -aggiunge il 26enne coreano-. Penso principalmente a quello. Cerco di parlare con i miei compagni di squadra. Penso sia il peso maggiore per noi, dal momento che altri dicono che ci ...

non vede l'ora di affrontare il Milan: "Ogni partita è molto dura, in Europa dobbiamo concentrarci prima sui quarti di finale e trattare ogni tappa come una finale ".Non attacca solo, aiuta in difesa - sottolinea- . Non posso dare una percentuale effettiva in termini di quanto stia contribuendo alla squadra, ma sta contribuendo molto. Ci incoraggia sempre ...In una lunga intervista rilasciata al sito ufficiale della Uefa ,Min - Jae , 26enne difensore sudcoreano delNapoli , ha parlato della sua esperienza in azzurro: dal soprannome mostro alla grande cavalcata verso lo Scudetto, del rapporto di Victor ...

Niente di diverso, traslando il discorso sul prato verde, dalla maniera in cui, il gigante Kim, interpreta il suo calcio. In casa Kim si mastica sport in maniera assolutamente totalizzante: dalla ...Kim Min-Jae ha conquistato Napoli. C’era un po’ di preoccupazione per la partenza di un pilastro come Kalidou Koulibaly, ma il 26enne difensore sudcoreano ha subito fatto capire di essere all’altezza ...