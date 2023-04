(Di martedì 11 aprile 2023) "La squadra è aggressiva e non ha paura di nulla", dice il difensore sudcoreano- Kim Min - Jae in poco tempo ha conquistatoe il. C'era un po' di preoccupazione per la partenza ...

Non attacca solo, aiuta in difesa - sottolinea- . Non posso dare una percentuale effettiva in termini di quanto stia contribuendo alla squadra, ma sta contribuendo molto. Ci incoraggia sempre ...Da una difesa che davanti a Meret va a memoria, da destra a sinistra sono quelli che si immaginano, Di Lorenzo su una fascia, Rrahmani ein mezzo e Mario Rui in lieve vantaggio su Olivera, perché ...Dove vedere Milan - Napoli in TV e streaming La partita si giocherà mercoledì 12 aprile con... NAPOLI (4 - 3 - 3) : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani,, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; ...

Calcio: Kim 'La passione di Spalletti in un Napoli che vince con stile' Tiscali

'La squadra è aggressiva e non ha paura di nulla', dice il difensore sudcoreano NAPOLI (ITALPRESS) - Kim Min-Jae in poco tempo ha conquistato ...Arrivato per sostituire una colonna del Napoli come Kalidou Koulibaly, Kim Min-jae ci ha messo un attimo a conquistarsi la stima e l’amore del popolo partenopeo. Il sudcoreano, 26 anni, ha disputato ...