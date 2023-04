Calcio: insulti all'arbitro Chiffi, 3.000 euro di ammenda per Lautaro e l'Inter (Di martedì 11 aprile 2023) Roma, 11 apr. - (Adnkronos) - A seguito dell'accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), il calciatore dell'Inter Lautaro Martinez è stato sanzionato con un'ammenda di 3.000 euro. Per responsabilità oggettiva è stata sanzionata con un'ammenda di 3.000 euro anche la società nerazzurra. Lautaro Martinez era stato deferito per aver lo scorso 31 gennaio, in occasione della gara Inter-Atalanta valida per i quarti di finale di Coppa Italia, per aver “tenuto un comportamento ingiurioso e irriguardoso nei confronti dell'arbitro dell'incontro (Daniele Chiffi) dopo essere stato sostituito, proferendo a gran voce parole sconvenienti e volgari all'indirizzo del direttore di gara”. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) Roma, 11 apr. - (Adnkronos) - A seguito dell'accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), il calciatore dell'Martinez è stato sanzionato con un'di 3.000. Per responsabilità oggettiva è stata sanzionata con un'di 3.000anche la società nerazzurra.Martinez era stato deferito per aver lo scorso 31 gennaio, in occasione della gara-Atalanta valida per i quarti di finale di Coppa Italia, per aver “tenuto un comportamento ingiurioso e irriguardoso nei confronti dell'dell'incontro (Daniele) dopo essere stato sostituito, proferendo a gran voce parole sconvenienti e volgari all'indirizzo del direttore di gara”.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tancredipalmeri : Per capirci: - la Juve riconosce gli episodi razzistici - la Lega Calcio twitta sul razzismo - Lukaku reagisce a… - marifcinter : Fifa, #Infantino: 'Nel calcio non c'è posto per il razzismo o per qualsiasi forma di discriminazione. E' sempliceme… - _Morik92_ : La #Juventus, con l'aiuto della Digos di Torino, identificherà e punirà il/i responsabile/i degli schifosi insulti… - sportli26181512 : Insulti all'arbitro, arriva la sanzione per #Lautaro: L'attaccante nerazzurro era stato deferito dopo la partita di… - antoniofelix77 : I video nel calcio sono ormai tutto, solo nell'ultima settimana abbiamo avuto una federazione che ne fa sparire uno… -