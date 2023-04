Calcio in tv oggi (martedì 11 aprile): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming (Di martedì 11 aprile 2023) Le partite di Calcio non si fermeranno nemmeno quest’oggi martedì 11 aprile. Il palinsesto televisivo, infatti, è pronto a regalare sfide interessantissime e con ogni probabilità ricche di emozioni. Si partirà alle 20.30 con una finale: quella di ritorno valida per la Coppa Italia Serie C. Ad affrontarsi saranno il Vicenza di Thomassen, e la Juventus Next Gen di Brambilla. Un incontro importantissimo per le due squadre, che lotteranno sul terreno di gioco per portare a casa il trofeo. Nella gara d’andata, allo Stadium di Torino, a imporsi per 1-2 ci ha pensato il Vicenza. oggi i bianconeri dovranno essere bravi a ribaltare il risultato per conquistare il titolo. A partire dalle 21.00, invece, sarà il momento della UEFA Champions League. La massima ... Leggi su oasport (Di martedì 11 aprile 2023) Ledinon si fermeranno nemmeno quest’11. Iltelevisivo, infatti, è pronto a regalare sfide interessantissime e con ogni probabilità ricche di emozioni. Si partirà alle 20.30 con una finale: quella di ritorno valida per la CoppaSerie C. Ad affrontarsi saranno il Vicenza di Thomassen, e la Juventus Next Gen di Brambilla. Un incontro importantissimo per le due squadre, che lotteranno sul terreno di gioco per portare a casa il trofeo. Nella gara d’andata, allo Stadium di Torino, a imporsi per 1-2 ci ha pensato il Vicenza.i bianconeri dovranno essere bravi a ribaltare il risultato per conquistare il titolo. A partire dalle 21.00, invece, sarà il momento della UEFA Champions League. La massima ...

