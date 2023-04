Calcio: Figc. Offese a Chiffi, Lautaro patteggia, ammenda di 3mila euro (Di martedì 11 aprile 2023) L'attaccante dell'Inter era stato deferito per il suo comportamento durante la gara di Coppa Italia contro l'Atalanta ROMA - Ammende di tremila euro per il club e per il giocatore. Questo l'esito dopo ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 11 aprile 2023) L'attaccante dell'Inter era stato deferito per il suo comportamento durante la gara di Coppa Italia contro l'Atalanta ROMA - Ammende di tremilaper il club e per il giocatore. Questo l'esito dopo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AzzurreFIGC : #Nazionale ???? #Italia ?? #Colombia ???? ?? Oggi, ore 16.30 ??? #Roma ?? Amichevole ?? In diretta streaming su ????… - ZZiliani : Se il ministro dello sport @andreaabodi è un uomo con la U maiuscola, chiama #Gravina presidente @figc e gli chiede… - RomeoMJ : 'Stranamente' i collaboratori della Procura Federale non hanno visto il pugno di Handanovic e il calcio di Dumfries… - Ness0no : RT @_diglo: due parole per dire che alla figc del calcio femminile non è mai fregato un cazzo e lo si può benissimo capire dalle scelte che… - WayHaught97 : RT @_diglo: due parole per dire che alla figc del calcio femminile non è mai fregato un cazzo e lo si può benissimo capire dalle scelte che… -