Calcio femminile | Italia-Colombia 2-1 | Valentina Giacinti e un’autorete di Ramos decidono l’amichevole al Tre Fontane

(Di martedì 11 aprile 2023) A circa 100 giorni dal Mondiale 2023. La Nazionalena diha affrontato, sul rettangolo verde dello stadio “Tre” di Roma, lanell’ultimo test amichevole prima di pensare alla fase finale della rassegna iridata di questa estate in Australia e in Nuova Zelanda. Le azzurre si sono imposte contro le Cafeteras per 2-1 grazie alla marcatura dial 13? e all’autorete di Monicaall’82’.ne che hanno realizzato il gol del momentaneo pareggio con Catalina Usme sudi rigore al 77?. Un match nel quale si sono visti pregi e difetti della formazione di Milena Bertolini, in un’occasione speciale per Cristiana Girelli che ha festeggiato le sue 100 presenze ...